Во Львове на более чем два миллиона гривень ограбили квартиру

В Шевченковский отдел полиции во Львове с заявлением о краже обратился 37-летний львовянин, который занимается предпринимательской деятельностью.

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Как сообщили в пресс-службе полиции, 1 ноября в его квартиру на улице Плуговая во Львове между 08.20 и 14.30, подобрав ключи к замкам двери, проникли неизвестные. Злоумышленники похитили сейф в котором находилось 80 тысяч долларов США, а из шкафа похитили золотые изделия общим весом 150 грамм (кольца, серьги, цепочки и др.). Общая сумма составила 2 млн 300 тысяч гривень.

Правоохранители устанавливают причастных к краже, решается вопрос об открытии уголовного дела.