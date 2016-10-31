ГПУ направила в суд дело француза, обвиняемого в подготовке теракта во время Евро-2016

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, установлено, что указанное лицо с целью подготовки и совершения террористических актов на территории Франции с июня 2015 года, периодически приезжая в Украину, незаконно приобретало у военнослужащих Вооруженных сил Украины значительное количество оружия и взрывных устройств.

В мае 2016 года сотрудники СБУ задержали иностранца в международном автомобильном пункте пропуска «Ягодин» на Волыни.

Во время обыска у мужчины было изъято: 5 автоматов АК-74; 2 гранатометы РПГ-7В; 18 выстрелов (зарядов) к ним; 5 ящиков с патронами 5,45 мм общим количеством 5,4 тыс. штук; 5 ящиков тротиловых шашек общим весом 125 кг; 100 штук электродетонаторов.

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В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - содержание под стражей.

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Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, в декабре 2015 года в поле зрения контрразведчиков попал гражданин Франции, который во время пребывания на востоке Украины пытался установить контакты с украинскими военными под видом волонтерской помощи. Француз отрицательно высказывался о деятельности своего правительства относительно массовой эмиграции иностранцев, распространении мусульманства и глобализации мира. Также он сообщил о желании совершить ряд терактов в знак протеста.

В апреле 2016 года террорист снова прибыл в Украину и провел тестирование оружия и взрывчатки, предназначенных для совершения терактов во время проведения во Франции Евро-2016.

В конце мая сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали гражданина Франции в пункте пропуска «Ягодин» при попытке контрабандой провезти через государственную границу оружие и взрывчатку.