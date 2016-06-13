Правоохранители задержали сообщника подозреваемого в подготовке терактов на Евро-2016 француза - СМИ

Задержание произошло сегодня утром. Когда СБУ сообщила о задержании на границе Украины и Польши гражданина Франции Грегуара М, в машине которого нашли три гранатомета, несколько автоматов Калашникова и более 100 кг взрывчатки, французские правоохранители начали расследование. Об этом со ссылкой на Le Parisien пишет "Европейская правда".

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Как отмечает издание, французские власти ни разу не подтверждали информацию о вероятной подготовке теракта.

Зато, по мнению французской полиции, задержанный в Украине француз был связан с сетью контрабандистов оружия.

Задержанный предполагаемый сообщник, Эрик Г., по данным источников издания, мог летом 2014 года вместе с задержанным в Украине Грегуаром М находиться на границе с Польшей для передачи контрабандного оружия.

Как сообщал УНИАН, Служба безопасности Украины задержала террористическую группировку, которая, по информации СБУ, готовила серию терактов во Франции во время Евро-2016. Грицак заявил, что в декабре 2015 года в поле зрения контрразведчиков попал гражданин Франции, который во время пребывания на востоке Украины пытался установить контакты с украинскими военными под легендой волонтерской помощи.

Француз отрицательно высказывался о деятельности своего правительства относительно массовой эмиграции иностранцев к Франции, распространении мусульманства и глобализации мира. Также он сообщил о желании совершить ряд терактов в знак протеста. В апреле 2016 года террорист снова прибыл в Украину и под контролем СБУ провел тестирование оружия и взрывчатки.

В результате оперативной комбинации СБУ гражданин Франции по его просьбе получил пять автоматов Калашникова с 1080 патронами на ствол, два противотанковых гранатомета РПГ-7 с 18 выстрелами, 125 кг тротила, 100 электродетонаторов и 20 балаклав.

Оружие и взрывчатку злоумышленник вместе с сообщниками планировал использовать для одновременного подрыва мостов и инфраструктуры автобанов в разных регионах Франции. Другими объектами терактов должны были стать офис государственной компании, которая управляет сбором налогов, мечеть, синагога и общественные учреждения, привлеченные к проведению Евро-2016. Также француз пытался найти людей, которые смогут контрабандой переправить средства поражения через украинскую границу за вознаграждение в 3 тыс. евро. Не найдя перевозчика, он решил сделать это сам.

В конце мая сотрудники СБУ совместно с пограничниками задержали гражданина Франции в пункте пропуска «Ягодин-авто» при попытке контрабандой перевезти через государственную границу оружие и взрывчатку.