"Дома едут в море": жители Черноморска объяснили, почему целая улица оказалась под угрозой разрушения (видео)

Жители нескольких домов спешно вывозят вещи, потому что оставаться там опасно для жизни, говорится в сюжете ТСН.

"Мы просто падаем. Остаемся на улице, и все, я не хочу говорить. Мы тут спать боимся", - плачут люди.

Трещина шириной 30 сантиметров и глубиной более трех метров разделила типичный здешний двор пополам за неделю. Разлом идет под дом, уже треснул фундамент, разорвало пол. Коммуникации тоже пострадали – в доме нет воды и газа, электричество подается от генератора. Переехать жильцам некуда. "Не будем же на улице ночевать. Я был у мэра, деньги выделены, но работы еще не начинались", - рассказал житель аварийного дома Сергей.

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Уже сейчас очевидно, что спасти дома первой линии вряд ли удастся. Каких-то два десятка метров от пропасти отделяют и вторую линию. А дальше под угрозой несколько многоэтажек. В зоне оползня также городской канализационный коллектор. Стоки целого города могут вылиться в море. Последствия могут быть очень неутешительные.

Местные рассказывают, что после последней непогоды, когда за сутки упало четыре месячных нормы дождя, склон пополз прямо на глазах. "Как на лыжах, едут дома с горы в море. Люди прячутся. Куда деваться зимой? Где ночевать? Здесь угроза жизни, если кто-то ночует", - говорит житель аварийного дома Михаил Ковальчук.

"Когда я был маленький, это был пустырь. И все знали, что строить здесь ничего нельзя, потому что здесь берег разрушался. Раздали людям землю, построили, пошла нагрузка на землю – и дома начали ползти", - объясняет депутат Черноморского городского совета Андрей Левченко.

Владельцы домов объясняют, что повелись на обещания властей укрепить берег, когда покупали участки и вкладывались в строительство. "Сюда неоднократно выделялись деньги на укрепление берега, но деньги исчезали в неизвестном направлении. Сегодня, я знаю, СБУ этим вопросом занимается", - пояснил депутат.

Городской голова Черноморская на объяснения и общения с прессой времени не нашел.