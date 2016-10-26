В Одесской области из-за оползня разрушаются элитные дома (видео)
20:21, 26 октября 2016Общество
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Специалисты отмечают, что одной из причин ползня могла стать неправильная застройка склонов.
В городе Черноморск элитные дома подверглись разрушениям из-за оползня
В Одесской области в городе Черноморск несколько элитных домов подверглись разрушениям из-за оползня, говорится в сюжете ТСН.
Жители зданий покинули дома, поэтому пострадавших к счастью нет.
Впрочем, смещение сейчас грозит целой улице. При этом специалисты заявляют, что одной из причин смещения является неправильная застройка склонов, что в свою очередь и повлекло за собой поднятие уровня грунтовых вод.
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В зоне возможного разрушения теперь не только частные коттеджи, но и несколько многоэтажек. Оползень ускорился после непогоды, которая бушевала в Одесской области две недели назад.
На Одесщине несколько элитных домов подверглись разрушениям из-за оползня
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