В Грузии на избирательном участке произошли столкновения, в ход пошли камни и дубинки (видео)
19:35, 08 октября 2016Происшествия
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В Грузии в ходе голосования произошли столкновения на избирательном участок близ Марнеули, избиты двое наблюдателй от оппозиции в Тбилиси.
Скриншот видео
В селе Кизиладжгло около города Марнеули на юге Грузии группа неизвестных совершила нападение на 48-й избирательный участок, сообщает Лига.net со ссылкой на Rustavi2.
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В ходе столкновения использовались камни и дубинки, в городе мобилизована патрульная полиция.
Как сообщает Грузия.Онлайн, на участок прибыли дополнительные группы спецназа и полиции.
Правоохранители пытаются разрядить обстановку. Ситуация на избирательном участке до сих пор нестабильная и противостояние между определенными группами продолжается.
Как сообщал УНИАН, в Грузии 8 октября проходят парламентские выборы.
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