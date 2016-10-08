В Грузии на избирательном участке произошли столкновения, в ход пошли камни и дубинки (видео)

В селе Кизиладжгло около города Марнеули на юге Грузии группа неизвестных совершила нападение на 48-й избирательный участок, сообщает Лига.net со ссылкой на Rustavi2.

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В ходе столкновения использовались камни и дубинки, в городе мобилизована патрульная полиция.

Как сообщает Грузия.Онлайн, на участок прибыли дополнительные группы спецназа и полиции.

Правоохранители пытаются разрядить обстановку. Ситуация на избирательном участке до сих пор нестабильная и противостояние между определенными группами продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Грузии 8 октября проходят парламентские выборы.