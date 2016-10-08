В Грузии начались парламентские выборы

10:11, 08 октября 2016
Мир
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В Грузии сегодня проходят парламентские выборы.

У Грузії сьогодні відбуваються парламентські вибори / / sputnik-georgia.ru

На территории страны в 8:00 по местному времени (7:00 по Киеву) открылись 3645 участков для голосования, передает ТАСС.

Гражданам Грузии предстоит сроком на четыре года избрать 150 депутатов - 77 по партийным спискам и 73 одномандатника.

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ЦИК Грузии зарегистрировал 19 партий и шесть избирательных блоков. Если политическая сила получит 5% голосов избирателей, это гарантирует ей шесть депутатских кресел по партийным спискам. За 73 места одномандатников борются 816 кандидатов. Партия или политобъединение, которое займет большинство мест в парламенте, получит право предложить кандидатуру премьер-министра и сформировать правительство.

Первые официальные итоги голосования Центризбирком начнет публиковать ближе к полуночи. В течение ночи и в воскресенье он будет регулярно обновлять результаты.

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