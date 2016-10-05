После совершенного ДТП глава Черниговского облсовета раздобыл справку об отсутствии у него признаков опьянения

Как сообщает корреспондент УНИАН, чиновник продемонстрировал справку сегодня во время брифинга.

Документ выдало коммунальное лечебно-профилактическое учреждение "Черниговский областной наркологический диспансер" Черниговского областного совета. В справке указывается, что у "Вдовенко Игоря Станиславовича признаков опьянения не выявлено". Председатель областного совета отметил, что полиция не предлагала ему пройти тест на месте происшествия.

Собственно ДТП Вдовенко объяснил потерей навыков вождения автомобиля, поскольку в последнее время ездит с водителем. Он подтвердил, что находится в отпуске и вчера ехал за грибами. Чиновник также сообщил, что извинился перед водителями, автомобили которых пострадали в ДТП, и готов нести административную ответственность.

Как сообщал УНИАН, вчера в Чернигове местные интернет-СМИ обнародовали информацию,что председатель Черниговского областного совета Вдовенко попал в ДТП, находясь в нетрезвом состоянии. По информации издания "Черниговщина: события и комментарии", Вдовенко отказался на месте ДТП проходить тест на алкоголь. Он уехал с полицией в медицинское учреждение. Позже у него был обнаружен алкоголь в крови.

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ДТП случилось на перекрестке улиц Героев Чернобыля и проспекта Мира. Автомобиль "Хюндай Туксон", за рулем которого был председатель областного совета Вдовенко, не сдержал на светофоре безопасной дистанции движения и въехал в автомобиль "Славута", который остановился впереди. "Славута" ударила автомобиль "Део Ланос".

Черниговская полиция не подтвердила информацию о нетрезвом состоянии председателя областного совета. Также в полиции сообщили, что результаты анализов будут готовы через несколько дней.