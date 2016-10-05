На Сумщине во дворе военкомата произошел взрыв

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Сумской области, сегодня ночью в 00:20 в полицию м. Ромны обратился дежурный местного военкомата, который сообщил, что услышал со стороны улицы звук, похожий на взрыв.

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Согласно сообщению, работники полиции, которые выехали для проверки указанного сообщения, обследовали прилегающую к военкомату территорию, а также улицы города, однако никаких признаков, которые бы указывали на то, что где-то что-то взорвалось, не обнаружили.

«Ситуация прояснилась уже утром, когда в дежурную часть снова позвонил дежурный военкомата и сообщил, что на закрытой территории, во дворе военкомата он обнаружил следы от взрыва гранаты - незначительные повреждения асфальтового покрытия двора и кузова автомобиля. Пострадавших нет. На месте происшествия выехал начальник ГУНП в Сумской области. Работают следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологическая служба», - говорится в сообщении.

Данное происшествие зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. Решается вопрос об открытии уголовного производства по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).