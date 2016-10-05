ФСБ России задержала в Ростове "главу парламента ЛНР" – СМИ

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на информированный источник.

"Карякин был задержан в Ростове российской ФСБ два дня назад. После этого российские СМИ написали, что он отрекся от "Новороссии" и сдался Украине", - сказал собеседник.

Он не исключил, что ФСБ может убить Карякина и подбросить его тело на территорию Украины, с целью ее дискредитации. "Мы не исключаем, что это спецоперация, хотя, прежде всего, она направлена на зачистку рядов луганской "элиты", точно так же, как это недавно произошло с внезапно повешенным "главой правительства". Однако, не исключено, что целью спецоперации может быть дискредитация Украины, и Карякина, например, могут найти мертвым, в том числе и на украинской территории.", - пояснил источник.

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Как ранее сообщал УНИАН, эксперты американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor в начале года пришли к выводу, что российские спецслужбы начали зачистки оккупированного региона от неконтролируемых боевиков.