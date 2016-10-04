В Днепропетровской области обнаружен автомобиль с арсеналом боеприпасов (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в области, сообщение о стрельбе возле супермаркета поступило 3 октября. Очевидцы сообщили, что видели на месте происшествия автомобиль Opel Corsa черного цвета.

К поискам присоединились работники Государственной службы охраны МВД Украины, которые заметили разыскиваемый автомобиль возле кафе. Водитель автомобиля, заметив полицейских тронулся с места и через некоторое время, не справившись с управлением, совершил наезд на бетонную электроопору. После этого водитель и пассажир из автомобиля убежали.

«Полицейские обнаружили в иномарке мелкокалиберную спортивную винтовку, два корпуса гранат РГД-5, 1 корпус гранаты Ф-1, три запала УЗРГМ, магазин к автомату Калашникова с 30 патронами, 2 дымовые шашки, 4 сигнальные ракеты и другие незаконные предметы», - говорится в сообщении полиции.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Принимаются меры для задержания злоумышленников.