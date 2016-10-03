Военного и его сообщника-азербайджанца приговорили за ограбление прохожего к году тюрьмы

Как сообщает Военная прокуратура Центрального региона Украины, указанные лица с применением насилия совершили нападение на прохожего и отобрали у него сумку, в которой находился мобильный телефон, планшет, денежные средства и документы.

После этого они скрылись с места происшествия, но были сразу задержаны правоохранителями.

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В ходе судебного разбирательства, учитывая, что обвиняемые признали вину в полном объеме и возместили потерпевшему все причиненные ими убытки, суд признал их виновными по ч.2 ст.186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества (грабеж), соединенное с применением насилия, которое не является опасным для жизни или здоровья потерпевшего, совершенное по предварительному сговору группой лиц) и назначил им наказание в виде 1 года лишения свободы.

Государственное обвинение в производстве поддерживала военная прокуратура Киевского гарнизона.