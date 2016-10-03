В Одессе в такси нашли умершего от передозировки наркотиков водителя

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в 1 октября возле одного из домов в Клубничном переулке местные жители обратили внимание на такси с открытым окном.

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Автомобиль стоял несколько часов и не уезжал. Выяснилось, что водитель мертв, а рядом с ним лежат телефон и шприцы. По предварительным данным, 38-летний мужчина умер от наркотической передозировки.

В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Патрульной полиции Одессы, правоохранители обнаружили водителя 1 октября около 17:00.