В Одессе в такси нашли умершего от передозировки наркотиков водителя
12:35, 03 октября 2016Происшествия
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В Одессе обнаружен автомобиль такси с умершим от передозировки наркотиков водителем.
В полиции рассказали об обнаружении мертвого водителя такси / Фото УНИАН
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в 1 октября возле одного из домов в Клубничном переулке местные жители обратили внимание на такси с открытым окном.
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Автомобиль стоял несколько часов и не уезжал. Выяснилось, что водитель мертв, а рядом с ним лежат телефон и шприцы. По предварительным данным, 38-летний мужчина умер от наркотической передозировки.
В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.
Как уточнили УНИАН в пресс-службе Патрульной полиции Одессы, правоохранители обнаружили водителя 1 октября около 17:00.
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