В полиции рассказали, сколько "Приусов" разбили харьковские патрульные за год
18:10, 30 сентября 2016Происшествия
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В Харькове за год работы патрульной полиции в дорожно-транспортные происшествия патрульные автомобили попадали 115 раз.
По вине работников патрульной полиции произошло 47 ДТП / atn.ua
Об этом во время брифинга сообщила начальник Управления патрульной полиции Харькова Ольга Юськевич, передает Depo.Харьков.
Она сообщила, что по вине работников патрульной полиции произошло 47 дорожно-транспортных происшествий.
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Всего в распоряжении патрульных Харькова по состоянию на сентябрь 2015 года было 110 "Приусов". Из них сейчас на ходу 85 автомобилей. На маршруты выходят 80 автомобилей.
В Харькове патрульная полиция начала работу 26 сентября 2015 года.
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