В полиции рассказали, сколько "Приусов" разбили харьковские патрульные за год

Об этом во время брифинга сообщила начальник Управления патрульной полиции Харькова Ольга Юськевич, передает Depo.Харьков.

Она сообщила, что по вине работников патрульной полиции произошло 47 дорожно-транспортных происшествий.

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Всего в распоряжении патрульных Харькова по состоянию на сентябрь 2015 года было 110 "Приусов". Из них сейчас на ходу 85 автомобилей. На маршруты выходят 80 автомобилей.

В Харькове патрульная полиция начала работу 26 сентября 2015 года.