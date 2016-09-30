В Киеве ночью спасатели более трех часов тушили пожар в многоэтажке

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре в 9-этажном жилом доме по ул. Генерала Карбышева, 1/29 поступила 30 сентября в 2.00.

На месте вызова пожарные установили, что возгорание возникло на 5-м этаже эвакуационной лестничной клетки, с последующим распространением пламени на 6-й, 7-й, 8-й и 9-й этажи, в результате чего на 8-м этаже огонь перекинулся на 2 однокомнатные квартиры, расположенные рядом с эвакуационной лестничной клеткой, сообщили в ГСЧС.

«Эвакуационные лестничные клетки были перекрыты жильцами жилого дома и оборудованы под подсобные помещения, загромождение которых привело к быстрому распространению огня с 5-го по 9-й этажи. Именно этот фактор осложнял работу пожарно-спасательных подразделений», - отмечается в сообщении.

По данным ГСЧС, «на этажах пожарным удалось спасти 8 человек, двоих из которых с незначительными ожогами были переданы врачам скорой медицинской помощи и направлены в ожоговый центр, 12 человек эвакуировали и еще 18 вывели на свежий воздух».

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Пожар спасателям удалось локализовать в 3.57, а ликвидировать - в 5.23.

В результате пожара на 8-м этаже огнем повреждены две однокомнатные квартиры, которые расположены рядом с эвакуационной лестничной клеткой, повреждены стены общего коридора 8-го этажа и личные вещи жильцов дома, которые загромождали эвакуационную лестничную клетку с 5-го по 9-й этажи, сообщили в ГСЧС.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 27 сентября спасатели 6 часов тушили пожар на предприятии по производству обуви под Киевом.