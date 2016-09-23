На Одесщине без воды остался весь Черноморск (видео)

22 сентября в 22:29 в службу спасения «101» поступило сообщение от диспетчера КП «Черноморскводоканал», что забился главный канализационный трубопровод в, результате чего остановлена работа канализационной насосной станции.

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В пресс-службе ГСЧС Одесской области сообщили, что прибывшее на место происшествия пожарно-спасательное подразделение установило: что указанный трубопровод диаметром 600 мм забился в результате недавно прошедших ливней.

«Для предотвращения утечки канализационных стоков на поверхность была прекращена подача водопроводной воды на город», - рассказали в пресс-службе.

Для проведения ремонтных работ на месте аварии подразделение ГУ ГСЧС в течение ночи с использованием двух мотопомп и автомобильного насоса откачало 1,1 тыс. куб. м воды. В аварийно-восстановительных работах задействованы техника и работники коммунальных предприятий города.

Для поставок технической воды населению задействованы 4 автомобиля от КП «Черноморскводоканал» и 2 автоцистерны от подразделения ГСЧС, определены места раздачи воды.

Как сообщили УНИАН в КП «Черноморскводоканал», питьевая вода есть в двух артезианских скважинах - на проспекте Мира и улице Труда.

Принимаются оперативные меры по ремонту главного канализационного трубопровода и восстановления водоснабжения.

В городе Черноморске живут около 75 тыс. человек.