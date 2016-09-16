В Луцке смекалистый преступник обманом попал в больницу и сбежал оттуда (видео)
15:42, 16 сентября 2016Происшествия
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Вооруженного беглеца разыскивают в Луцке - заключенный изолятора временного содержания сбежал из больницы.
В Луцке разыскивают опасного заключенного, который сбежал из приемного отделения больницы
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Туда под стражей мужчину доставили уже второй раз за ночь, так он убеждал, что проглотил иголки и лезвие. Задержанный за незаконное хранение оружия и разбой попросился в туалет, а уже оттуда вышел с пистолетом и гранатой.
Читайте такжеВ Луцке обстреляли прибывших по вызову патрульных, один раненПо неофициальной информации, злоумышленник, угрожая расправой, взял в заложники двух конвоиров и скрылся на авто, которое ждало неподалеку от больницы. Дорогой беглец заложников якобы отпустил и скрылся в неизвестном направлении.
По информации журналистов, в Луцке объявлен масштабный план перехват.
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