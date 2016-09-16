В Луцке смекалистый преступник обманом попал в больницу и сбежал оттуда (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Туда под стражей мужчину доставили уже второй раз за ночь, так он убеждал, что проглотил иголки и лезвие. Задержанный за незаконное хранение оружия и разбой попросился в туалет, а уже оттуда вышел с пистолетом и гранатой.

Читайте такжеВ Луцке обстреляли прибывших по вызову патрульных, один раненПо неофициальной информации, злоумышленник, угрожая расправой, взял в заложники двух конвоиров и скрылся на авто, которое ждало неподалеку от больницы. Дорогой беглец заложников якобы отпустил и скрылся в неизвестном направлении.

По информации журналистов, в Луцке объявлен масштабный план перехват.