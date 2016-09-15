В Затоке разоблачили банду клофелинщиков после смерти одного из пострадавших

На след банды полицейские вышли только после того, как один из мужчин скончался от передозировки снотворным, передает Думская.

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Основными фигурантами группы были две женщины. С ними в преступном сговоре состояли водители и охранники. Женщины находили в барах, дискотеках и ресторанах курорта состоятельных мужчин и предлагали провести приятный вечер вместе. На выходе их уже ждал автомобиль, за рулем которого находился другой член банды. По дороге в гостиницу приобретались спиртные напитки. По прибытии в номер, преступницы подмешивали в алкоголь снотворное. Когда «клиент» терял сознание, злоумышленницы забирали все его ценные вещи и скрывались с места преступления. Сразу после этого банда сбывала ограбленное в налаженных местах сбыта.

Как удалось выяснить, на счету у банды два десятка эпизодов. Во время обысков у злоумышленников нашли чеки из ломбардов, снотворное, украденные золотые украшения. В настоящий момент все члены преступной группы задержаны. Правоохранителями проверяется их причастие к аналогичным преступлениям на территории Одесской и Херсонской областей.