В Днепре мужчина подорвал гранатой собственный автомобиль

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Около 18.00 в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что по адресу вул. Довженко, 41 происходит конфликт между соседями. На место происшествия выехали сотрудники патрульной полиции", - говорится в сообщении.

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По указанному адресу полицейские застали мужчину, в руке у которого находился предмет, похожий на гранату. "После прибытия на место сотрудников взрывотехнической службы, спецподразделения «Сокол» и следственно-оперативной группы, а также эвакуации жителей близлежащих домов, с мужем начались переговоры", - рассказали в Нацполиции.

В ходе разговора мужчина угрожал взорвать себя и свою жену. В 20.00 он бросил гранату в сторону своей машины, в результате чего произошел взрыв и возгорание автомобиля ВАЗ.

Мужчина, 1976 г.р., задержан и доставлен в отделение полиции. В результате проведенных мероприятий жертв и пострадавших удалось избежать.