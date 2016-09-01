Военнослужащий из Днепра не сумел вывезти из зоны АТО две гранаты Ф-1

Как сообщает отдел управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области, в автобусе ехал молодой человек, который заметно нервничал.

При внешнем осмотре его личных вещей полицейские обнаружили две гранаты Ф-1 без запалов, три патрона калибра 5,45 мм к автомату Калашникова и патрон калибра 12,6 мм.

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По словам мужчины, указанные патроны он нашел в августе в зоне АТО в лесополосе в Донецкой области и вез для добровольной сдачи.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая задокументировала этот факт. Изъятые боеприпасы направлены на исследование. Задержанный 23-летний военнослужащий, житель Днепра, доставлен в Межевское отделение полиции для дальнейшего разбирательства дела.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.263 «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» Уголовного кодекса Украины.