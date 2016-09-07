"Решил похвастаться": в России мальчик открыл стрельбу в школе

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

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«Сейчас выясняется, где мальчик взял пневматический пистолет. По его словам, он принес его в школу, чтобы похвастаться, и шутки ради выстрелил, не целясь, два раза в сторону девочек, после чего убежал. Родителям двух школьниц выданы направления на судебно-медицинское освидетельствование. Но визуально травм у девочек не наблюдается. Также предстоит оценить роль родителей школьника в его воспитании», - говорится в сообщении.

В настоящее время по факту обстрела проводится проверка.