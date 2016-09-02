Тройное столкновение грузовиков на Полтавщине: двое людей погибли на месте ДТП, один - в больнице (фото)

Как сообщает отдел коммуникации Нацполиции Полтавской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.20 в селе Подол на трассе Киев-Харьков.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF не выдержал безопасной дистанции и въехал в полуприцеп грузовика Mercedes, который двигался впереди.

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После этого, DAF отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с встречным автомобилем такой же марки.

В результате ДТП водитель одного из автомобилей DAF был доставлен в Великобагачанскую центральную районную больницу, где через час от полученных травм скончался. Водитель и пассажир другого грузовика – погибли на месте происшествия.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких лиц (часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины), внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет. Проводится проверка.