В Харьковской области авто столкнулось с рейсовым автобусом: погибли два человека

В Харьковской области при столкновении автомобиля «Fiat» и рейсового автобуса «Volvo» сообщением «Москва - Константиновка» (Донецкая область) погибли два человека.

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Об этом УНИАН сообщили сегодня в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«27 августа в 07:25 на номер «101» поступило сообщение о столкновении автомобиля «Fiat» и рейсового автобуса «Volvo» сообщением «Москва-Константиновка» (Донецкая область). Происшествие случилось на автодороге «Киев - Харьков - Должанский» вблизи поселка Чкаловское Чугуевского района Харьковской области», - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель и пассажир легкового автомобиля.

К ликвидации последствий ДТП привлекалось дежурное отделение ГСЧС из города Чугуев. Спасатели деблокировали погибших, которые оказались зажатыми в изувеченной машине, с помощью специального оборудования.

«Пассажиры автобуса не получили значительных травм. Никто из них госпитализирован не был», - заверили в ГСЧС.

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают работники правоохранительных органов.