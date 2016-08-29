Mercedes львовского предпринимателя подорвался на заложенной под дорожное покрытие взрывчатке - полиция (фото)

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области, затем иномарку обстреляли из автоматического оружия. Во время взрыва внедорожника, который принадлежит одному из львовских предприятий, погибли трое мужчин – охранники руководителя предприятия. Еще один пассажир автомобиля, также охранник, получил ранения и был госпитализирован.

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«Взрывчатка была заложена под дорожное покрытие и сработала по сигналу дистанционно. На месте происшествия мы обнаружили два отстрелянных «рожка» от автомата. Бизнесмен, на которого совершалось покушение, ехал позади. После того как все случилось, он объехал поврежденный автомобиль и уехал с места происшествия», - сообщил врио начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области Дмитрий Загария.

По данному факту открыто уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненно.

Проводится досудебное расследование.

Директор Департамента коммуникаций Министерства внутренних дел Артем Шевченко на своей странице в Facebook написал, что взрыв внедорожника может быть связан с криминальной борьбой за влияние в регионе.

По его информации, взорванный и обстрелянный Mercedes принадлежит ОАО "Львовский хладокомбинат", председатель наблюдательного совета которого Богдан Копытко является личностью довольно известной в узких криминальных кругах Львовской области.