Суд отложил рассмотрение жалобы о домашнем аресте депутата Макаровского райсовета, который устроил смертельное ДТП

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение коллегия судей была вынуждена принять из-за заявления о самоотводе судьи Дениса Масенко, который является родственником следователя, который ведет дело по факту указанной автоаварии, а значит, согласно закону, не имеет права рассматривать жалобу прокуратуры.

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“Заявление о самоотводе судьи Масенко удовлетворить, отложить судебное заседание до 12.00 22 августа для определения нового состава суда”, - отметил председательствующий в судебной коллегии Виктор Глиняный.

Как сообщал УНИАН, ДТП с участием депутата Макаровского райсовета Киевской области Евсеенко произошла 29 июля на Кольцевой дороге в столице. 27-летний депутат, находясь в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, пытаясь скрыться от полиции, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем "Волга". Двое людей, которые находились в «Волге», получили тяжелые травмы. Позже один из пострадавших от полученных травм скончался в больнице.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия").

Экспертиза выявила 1,85 промилле алкоголя в крови Евсеенко.

1 августа Шевченковский райсуд Киева избрал Евсеенко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.