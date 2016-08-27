В Москве в результате пожара на складе погибли 17 человек (фото, видео)

14:14, 27 августа 2016
Происшествия
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В Москве в результате пожара на складе погибли 17 человек.

пожар, Москва / instagram.com/breaker177/

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

"В ходе тушения пожара было обнаружено помещение, отрезанное огнем. Пожарные проломили его стену и обнаружили внутри 16 погибших", - говорится в сообщении.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил, что одну женщину из числа эвакуированных не удалось спасти - количество погибших увеличилось до 17.

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Пожар произошёл по адресу Алтуфьевское шоссе, дом, 5.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 8.01. По данному адресу происходило загорание в административно-производственном здании на общей площади около 200 кв. метров.

В ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ пожарные спасли 12 человек.

#пожар #алтуфьевскоешоссе #отрадное

Фото опубликовано пользователем Vitaliy (@breaker177)

#пожар #отрадное Пожар на Алтуфьевском шоссе

Видео, опубликованное пользователем Vitaliy (@breaker177)

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