В Москве в результате пожара на складе погибли 17 человек (фото, видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

"В ходе тушения пожара было обнаружено помещение, отрезанное огнем. Пожарные проломили его стену и обнаружили внутри 16 погибших", - говорится в сообщении.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил, что одну женщину из числа эвакуированных не удалось спасти - количество погибших увеличилось до 17.

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Пожар произошёл по адресу Алтуфьевское шоссе, дом, 5.

Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 8.01. По данному адресу происходило загорание в административно-производственном здании на общей площади около 200 кв. метров.

В ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ пожарные спасли 12 человек.

На Алтуфьевском шоссе в промзоне произошел пожар. К сожалению, большое кол-во жертв. Будем разбираться вместе с правоохранительными органами — Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 27, 2016

#пожар #алтуфьевскоешоссе #отрадное Фото опубликовано пользователем Vitaliy (@breaker177) Авг 26, 2016 в 10:09 PDT