В Москве в результате пожара на складе погибли 17 человек (фото, видео)
В Москве в результате пожара на складе погибли 17 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.
"В ходе тушения пожара было обнаружено помещение, отрезанное огнем. Пожарные проломили его стену и обнаружили внутри 16 погибших", - говорится в сообщении.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter сообщил, что одну женщину из числа эвакуированных не удалось спасти - количество погибших увеличилось до 17.
Читайте такжеЗагоревшийся в Каспийском море российский танкер решили не тушить
Пожар произошёл по адресу Алтуфьевское шоссе, дом, 5.
Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара в 8.01. По данному адресу происходило загорание в административно-производственном здании на общей площади около 200 кв. метров.
В ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ пожарные спасли 12 человек.
На Алтуфьевском шоссе в промзоне произошел пожар. К сожалению, большое кол-во жертв. Будем разбираться вместе с правоохранительными органами— Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 27, 2016