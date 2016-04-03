Пожар в российском Минобороны: огонь охватил все пять этажей здания (фоторепортаж, видео)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, по данным МЧС России к месту ЧП постоянно подтягиваются новые пожарные расчеты.

В тушении задействовано 253 человека, 72 единицы техники, в том числе 17 подъемных механизмов.

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Пожару была присвоена пятая, наивысшая, категория сложности. Огонь распространился на все пять этажей здания.

Пострадавших на данный момент нет, однако площадь пожара растет из-за сильного ветра.



На место пожара прибыли начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов, первый замминистра обороны Руслан Цаликов и замглавы МЧС Александр Чуприян.