В Киеве задержали двух иностранцев, которые на мотоцикле грабили машины

Как сообщает Главное управление полиции в Киеве, злоумышленники в возрасте 22 и 41 года подъехали на мотоцикле к припаркованному элитному автомобилю киевлянки, разбили стекло, откуда выхватили женскую сумку с личными вещами жертвы, после чего скрылись.

Свидетели происшествия немедленно сообщили об этом факте правоохранителям, которые, сориентировавшись, осуществили комплекс розыскных мероприятий.

Подозреваемых задержали в отдаленном микрорайоне Бортничи (Дарницкий район).

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Иностранцы проживали в отдаленном районе, совершая преступления на центральных улицах столицы. Для этого они использовали мотоцикл, внешний вид которого каждый раз меняли с помощью цветной клейкой ленты. В полиции отметили, что потерпевшие не успевали запоминать приметы преступников.

Правоохранители имеют информацию, что эти граждане причастны к совершению около 30 подобных эпизодов, которые они совершили в течение последних 2-3 месяцев.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Досудебное расследование по делу продолжается.