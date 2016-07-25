Жителя Луганской области будут судить за ограбление представителя миссии ОБСЕ

Как сказано в сообщении пресс-службы областной прокуратуры, досудебным расследованием установлено, что в конце июня житель Северодонецка открыто завладел имуществом (деньги и личные вещи) гражданина Нидерландов, представителя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Злоумышленник был оперативно задержан.

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На данный момент прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении грабителя по ч.1 ст.186 УК Украины (открытое похищение чужого имущества (грабеж)) и ч. 2 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный повторно).

Санкция ч.1 ст.186 УКУ предусматривает наказание в виде штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 120 до 240 часов, или исправительных работ на срок до 2 лет, или ареста на срок до 6 месяцев, или лишения свободы на срок до 4 лет; санкция ч.2 ст.186 УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.