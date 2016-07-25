В Днепре разбойники в балаклавах ограбили предпринимателей в междугородном автобусе перед отправлением

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Днепропетровской области, преступление произошло в центральной части города на улице Пастера.

Установлено, что нападавшие на автомобиле Volkswagen Touareg черного цвета подъехали к автобусу, где находились 4 частных предпринимателя. Угрожая им автоматом, ножом и отверткой, неизвестные завладели имуществом потерпевших, в том числе деньгами в сумме более 276 тысяч гривень и мобильным телефоном. После этого они сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

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«По области сразу же был введен оперативный план «Перехват». Сейчас розыск злоумышленников продолжается. Сотрудники полиции опрашивают свидетелей происшествия, изучают видео, изъятое с камер видеонаблюдения, отрабатывают все возможные версии произошедшего, проводят другие мероприятия, направленные на установление и задержания злоумышленников и изъятия похищенного имущества», - говорится в сообщении полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой).