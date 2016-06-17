В Харькове двое неизвестных отобрали у мужчины 30 тысяч долларов
В Харькове двое неизвестных отобрали у мужчины 30 тыс. долл.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Нацполиции Украины в Харьковской области, информация о грабеже поступила в Московский отдел полиции Харькова сегодня, 16 июня, в 15.20.
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По данным полиции, 47-летний пострадавший сообщил, что в подъезде дома на Салтовском шоссе двое неизвестных мужчин, угрожая применением оружия, завладели деньгами в сумме 30 тыс. долл.
Правоохранителями введен в действие план «Перехват», проводятся неотложные мероприятия для задержания злоумышленников.
Следователем Московского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет.