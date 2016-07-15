На Закарпатье госпитализированы уже 16 детей из Днепра, заболевших во время турпохода

Об этом сообщает управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении, по состоянию на 6:00 15 июля в Раховскую районную больницу госпитализированы и находятся на стационаре инфекционного отделения 16 жителей Днепра.

«Вечером 14 июля туристическая группа вышла к с. Квасы Раховского района. В ходе осмотра медиками остальной части группы были выявлены схожие симптомы и госпитализированы еще трое человек», - добавили в УГСЧС.

По данным спасателей, состояние госпитализированных удовлетворительное.

Обстоятельства данного случая выясняются.

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Как сообщал УНИАН, 14 июля глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем сайте сообщил, что в Раховском районе во время туристического восхождения в горы заболела группа детей, которая приехала на отдых из Днепра. По его данным, дети отравились, поужинав продуктами, купленными накануне на рынке. Всего в группе 39 школьников подросткового возраста в сопровождении взрослых.

В Управлении ГСЧС в Закарпатской области сообщили, что с жалобами на недомогание к спасателям обратились 15 детей, однако госпитализировали только 13.

Позже полиция Закарпатской области сообщила, что правоохранители устанавливают обстоятельства госпитализации в инфекционное отделение Раховской райбольницы 13 детей из кружка «Туризм» в возрасте от 12 до 16 лет, которые отдыхали на Закарпатье в палаточном городке. Сообщалось, что дети поступили на лечение с диагнозом «тепловой удар», а Раховская санэпидемстанция провела проверку и установила, что дети заболели не из-за проблем с продовольствием.