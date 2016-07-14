На Закарпатье 13 детей из Днепра госпитализировали после турпохода

Об этом сообщает отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области.

Как говорится в сообщении полиции, утром 14 июля на службу «102» поступило сообщение от дежурного врача о том, что 13 детей в возрасте от 12 до 16 лет попали в инфекционное отделение Раховской районной больницы.

«Установлено, что дети поступили на лечение с диагнозом «тепловой удар», - уточнили в отделе коммуникации.

По данным полиции, членам кружка «Туризм» стало плохо после прохождения туристического похода между горой Переслип и Старая в Карпатах.

На сайте Управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области сообщается, что с жалобами на недомогание к спасателям обратились 15 детей, однако госпитализировали только 13. «По состоянию на 14:00 у трех пострадавших отмечалось состояние средней тяжести и у 10 - незначительной степени» , - уточняют в УГСЧС.

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В отделе коммуникации в 17:45 14 июля сообщили, что состояние детей удовлетворительное.

Также, по данным полиции, Раховская санэпидемстанция проверила образцы пищи и воды из палаточного городка и установила, что дети заболели не из-за проблемы с продовольствием.

Сейчас детали и обстоятельства недомогания детей выясняют правоохранители.

Как сообщал УНИАН, утром 14 июля председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль на своем официальном сайте сообщил, что в Раховском районе во время туристического восхождение в горы заболела группа детей, которая приехала на отдых в Карпаты из Днепра.

По данным Москаля, перед ночевкой дети ужинали продуктами, купленными накануне в Ивано-Франковске на рынке.

Под утро четверга семерым из них стало плохо - возникла рвота, расстройства желудка. Воспитатели срочно связались с сотрудниками Раховского отдела государственной службы по чрезвычайным ситуациям и попросили о помощи. По информации Москаля, пока спасатели прибыли на место, плохо стало уже 15 детям в возрасте от 11 до 13 лет. «Ситуация находится под контролем местных властей, спасателей и медицинских служб», - добавил Москаль.