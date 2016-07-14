В Черкассах посреди улицы похитили мужчину и запихнули в багажник, полиция устроила погоню

Как сообщает пресс-служба управления патрульной полиции Черкасс, вечером 13 июля в патрульную полицию позвонили горожане, которые сообщили о том, что на площади 700-летия Черкасс неизвестные силой затащили в машину гражданина, который кричал о помощи, и исчезли в неизвестном направлении.

Получив ориентировку на автомобиль, патрульные задействовали план «Перехват». Автомобиль Volkswagen Passat, на котором скрылись подозреваемые, патрульные обнаружили в Черкассах и пытались остановить.

Водитель не отреагировал на требования патрульных и начал убегать. Автомобиль ехал на большой скорости, маневрировал по дороге, создавая угрозу жизни другим участникам дорожного движения.

Его догнали за несколько километров от Черкасс в центре села Червоная Слобода.

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В багажнике автомобиля находился 32-летний черкащанин со следами побоев. Ему вызвали бригаду скорой помощи, которая забрала мужчину в 3-ю городскую больницу скорой помощи.

Водителя и его двух сообщников, которые были навеселе, правоохранители доставили в отдел полиции.

Следователи полиции осмотрели автомобиль и изъяли запал от гранаты.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.