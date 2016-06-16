В Харькове пьяный водитель через полгорода удирал от полиции

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Харькова.

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"Событие произошло сегодня, 16 июня, около 01:00 ночи. Патрульные обратили внимание на автомобиль "ВАЗ 2106", который двигался Бурсацкий спуск с нарушениями ПДД. Также у автомобиля был оторван глушитель. На требования патрульных остановиться водитель не отреагировал", - говорится в сообщении.

К преследованию нарушителя подключились еще несколько экипажей. Довольно долго водителю "ВАЗа" удавалось избегать полицейских - он выехал на Московский проспект, проехал на Салтовку и на улице Светлой, пытаясь выехать на окружную, застрял на бездорожье. Вслед за этим мужчина выскочил из автомобиля и попытался спрятаться, но был задержан.

По информации правоохранителей, водитель был с явными признаками алкогольного опьянения и оказывал сопротивление. Задержанного доставили в Московский отдел полиции. По предварительной информации, ранее мужчина уже был судим.