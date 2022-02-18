Инцидент произошел на Хмельнитчине, мальчик начал бить 55-летнюю женщину во время застолья.

На Хмельнитчине 14-летнего школьника подозревают в убийстве 55-летней женщины. Мальчик бил свою знакомую сковородкой и скалкой, потому что та без разрешения взяла его сигареты.

Об этом сообщает ТСН.

В Хмельницкой области 55-летняя женщина пришла в гости к мужчине и его 14-летнему сыну. Они пили алкоголь. Во время застолья, как признался парень, он начал бить женщину всем, что попадалось ему под руку. Все это произошло, потому что гостья взяла без разрешения сигареты школьника.

На стенах в квартире осталось много крови, они до сих пор напоминают о жестоком убийстве. В полиции выяснили, что школьник начал избивать гостью, когда его отец уже пошел спать.

"Юноша избил женщину сковородой и скалкой после чего ушел из дома", - рассказали правоохранители.

Женщина, получившая многочисленные ушибы от школьника, скончалась. А отец парня впоследствии рассказал полиции, что он проснулся утром и увидел труп гостьи. Мужчина решил скрыть преступление, он выбросил тело возле помойки во дворе, где расположен его дом.

Труп нашла полиция, позже правоохранители вышли на след школьника и его отца. Мальчик во всем признался. Он не скрывал свои мотивы, которые очень впечатлили копов. Оказалось, что школьник возмутился, потому что женщина без разрешения взяла его сигареты.

Соседи мужчины и его сына шокированы. Они говорят, что мальчик был неприветливым, однако никто не ожидал, что он может до смерти забить женщину. Соседи считают, что во всем виноват алкоголь. Отец школьника начал пьянствовать два года назад, когда его жена уехала служить по контракту. Сам парень вскоре присоединился к мужчине и начал участвовать в застольях.

В школе, где учится мальчик, о проблемах у его семьи знали. Он часто прогуливал уроки, поэтому учителя обращались в соцслужбы. Директор школы говорит, что подросток не имел конфликтов со сверстниками, за ним не замечали агрессии.

Семья, действительно, была на учете, это подтвердили в службе по делам детей. Однако работники службы заверили, что они не видели чего-то плохого в доме парня, когда они туда наведывались. В полиции же выяснилось, что за прошедшие два года на мужчину составили 4 протокола, потому что он ненадлежащим образом исполнял родительские обязанности и распивал с сыном алкоголь.

Сейчас парень, который до смерти забил женщину из-за сигарет, находится в изоляторе. Если его вину докажут, школьник будет нести полную уголовную ответственность.

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