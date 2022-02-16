Тело женщины отец злоумышленника отнес на помойку, узнали правоохранители.

На Хмельнитчине по подозрению в убийстве жительницы города Дунаевцы задержали 14-летнего школьника.

Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Хмельницкой области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что к убийству 55-летней женщины, тело которой 15 февраля нашли рядом с местной помойкой, причастен девятиклассник.

"Как выяснилось в ходе расследования, парень вместе со своим отцом и погибшей вечером накануне убийства распивали алкогольные напитки. После того, как отец ушел спать, между юношей и гостьей возник конфликт, в результате которого он избил женщину сковородой и скалкой и ушел из дома. Утром следующего дня отец, проснувшись, нашел женщину мертвой в коридоре квартиры и вынес ее тело на помойку возле дома. Сына дома не было", – говорится в сообщении.

Правоохранители разыскали подростка и опросили в присутствии педагога. Он признался в содеянном и объяснил, что избил женщину, потому что она без разрешения взяла его сигареты.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство).

Несовершеннолетний задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

В полиции напомнили, что в соответствии с законодательством Украины уголовная ответственность за совершение особо тяжких преступлений наступает с 14-летнего возраста.

Кроме того, правоохранители рассматривают вопрос о привлечении к ответственности родителей за невыполнение обязанностей по уходу и воспитанию ребенка.

В начале февраля стало известно, что 29-летнего жителя Донецкой области подозревают в убийстве 3-летнего сына сожительницы, который с рождения не мог ходить. Мужчина до смерти избил ребенка, а тело закопал.

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