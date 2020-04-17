На Житомирщине бушуют масштабные пожары: горят леса и села (видео)

Только в Овручском районе пламя уничтожило десятки домов.

В Житомирской области масштабно горят села и леса.

Об этом сообщает ТСН.

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В частности, дотла выгорели села в Овручском районе: Магдин, Личмани, Рудня, Дивошина, Семена. В селе Журба огонь уничтожил церковь. Также горят огромные лесные массивы.

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Люди пытаются противостоять стихии, села окапывают канавами, однако пламя отвоевывает территории. Спасатели вывозят местных жителей.

По словам местных жителей, на место событий прибыл начальник управления лесного и охотничьего хозяйства, а также руководство из Киева.

Как сообщала ГСЧС, 16 апреля в области спасатели одновременно боролись с 48 пожарами. Всю ситуацию усугублял сильный ветер, порывы которого достигали 17-22 метров в секунду. Огнем были охвачены 50 гектаров.