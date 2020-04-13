Экс-следователя Генпрокуратуры будут судить за взятку в $25 тысяч от застройщика

Он получил взятку от руководителя строительной компании за непринятие мер по наложению ареста на земельный участок и устранение других препятствий, связанных со строительством жилого комплекса.

Бывшего старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины будут судить за получение 25 тысяч долларов взятки от застройщика.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-милиционера по обвинению в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

«Бывший следователь получил 25 тысяч долларов от руководителя строительной компании за непринятие мер по наложению ареста на земельный участок и устранение других препятствий, связанных со строительством жилого комплекса», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что более полугода подозреваемый уклонялся от ознакомления с материалами уголовного производства с целью препятствования направлению обвинительного акта в суд.

По ходатайству Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора следственным судьей Печерского районного суда г. Киева для него и его защитника был установлен срок на ознакомление с материалами.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одессе задержали прокурора по подозрению в получении взятки в размере $25 тыс. За «вознаграждение» он обещал изменить квалификацию преступления по факту мошенничества в крупных размерах.