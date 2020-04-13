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Экс-следователя Генпрокуратуры будут судить за взятку в $25 тысяч от застройщика

14:55, 13 апреля 2020
Происшествия
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Бывший следователь получил взятку за содействие в строительстве жилого комплекса / Фото: УНИАН

Бывшего старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины будут судить за получение 25 тысяч долларов взятки от застройщика.

В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-милиционера по обвинению в получении неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины), сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

«Бывший следователь получил 25 тысяч долларов от руководителя строительной компании за непринятие мер по наложению ареста на земельный участок и устранение других препятствий, связанных со строительством жилого комплекса», - говорится в сообщении.

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Отмечается, что более полугода подозреваемый уклонялся от ознакомления с материалами уголовного производства с целью препятствования направлению обвинительного акта в суд.

По ходатайству Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора следственным судьей Печерского районного суда г. Киева для него и его защитника был установлен срок на ознакомление с материалами.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Киеве.

Как сообщал ранее УНИАН, в Одессе задержали прокурора по подозрению в получении взятки в размере $25 тыс. За «вознаграждение» он обещал изменить квалификацию преступления по факту мошенничества в крупных размерах.

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