В Одессе на $25 тысячах взятки "погорел" прокурор

Прокурор обещал освободить подозреваемого от уголовной ответственности. Также задержан сообщник злоумышленника.

В Одессе задержан прокурор по подозрению в получении взятки в размере $25 тыс.

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Как сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований, 26 марта сотрудник одной из местных прокуратур и его сообщник при получении взятки задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

По предварительной информации, сотрудник прокуратуры в сговоре с гражданским лицом, который выполнял функции посредника, требовал и получил $25 тыс. от участника уголовного судопроизводства.

За «вознаграждение» он обещал изменить квалификацию преступления по факту мошенничества в крупных размерах, а также в дальнейшем способствовать освобождению гражданина от уголовной ответственности.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании в отношении них меры пресечения.

По факту получения взятки открыто производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора.