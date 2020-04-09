В Киеве мужчина решил приготовить еду на огне и сжег склад

Полицейские предварительно установили, что возник пожар вследствие костра, который развел 53-летний арендатор склада чтобы приготовить себе еду.

В Киеве полиция расследует причины пожара на складских помещениях в Дарницком районе.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, вчера по спецлинии 102 поступило сообщение, что на улице Бориспольской на территории бывшего завода горят складские помещения.

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«По указанному адресу сразу выехали бригады спасателей, наряды патрульных, следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции и экипажи скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении.

На месте происшествия сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям локализовали пожар, а полицейские предварительно установили, что возник он в результате костра, который развел 53-летний арендатор склада чтобы приготовить себе еду. В дальнейшем огонь быстро перекинулся на складские помещения, но потушить пламя своими силами мужчина не смог.

Следственным отделом Дарницкого управления полиции по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до ста двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также общую сумму материального ущерба в результате пожара. В результате происшествия никто не пострадал.