Тушили с неба и земли: пожарным удалось ликвидировать пожар в Чернобыльской зоне (видео)

Огонь вспыхнул еще на выходных и распространился почти на 20 гектаров.

В Чернобыльской зоне спасателям удалось ликвидировать пожар – тушили с земли и неба, привлекли два пожарных самолета и вертолет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Спасатели уверяют, что угрозы для близлежащих к зоне сел и городов нет.

Сам пожар вспыхнул еще 4 апреля, огонь распространился почти на 20 гектаров. Лес и трава выходные горели едва ли не во всех районах Киевщины, из-за чего жители окрестных населенных пунктов задыхались от едкого дыма.

В то же время огнеборцы утверждают: виновниками бедствия являются местные жители, потому что в основном именно они намеренно поджигают сухую траву.

Как сообщал УНИАН, полиция открыла уголовное производство по факту возникновения пожара в Чернобыльской зоне.