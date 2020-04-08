В Одесской области будут судить двух подростков, которые пытали 11-летнего мальчика

Один из 16-летних злоумышленников уже является фигурантом двух уголовных производств.

В Одесской области будут судить двоих подростков, истязавших 11-летнего мальчика.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, Измаильская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух подростков, подозреваемых в пытках ребенка.

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Отмечается, что в декабре прошлого года двое 16-летних учащихся профессионального лицея, в съемной квартире в городе Килия, избили мальчика. Также, угрожая физическим насилием, принудили полностью раздеться.

Свои действия злоумышленники снимали на мобильный телефон, а затем выложили в Интернет.

Установлено, что один из злоумышленников уже является фигурантом двух уголовных производств по фактам кражи и грабежа.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Килийского отделения полиции (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины).

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2019 года в городе Килия Одесской области двое подростков избили 11-летнего мальчика, заставили раздеться и, сделав видеозапись издевательств, растиражировали ее в социальных сетях. После этого ребенок отказался посещать школу.

24 декабря Килийский районный суд Одесской области избрал меру пресечения злоумышленникам: один был помещен под домашний арест, другой подросток, который на тот момент уже являлся фигурантом двух уголовных дел, – в СИЗО.