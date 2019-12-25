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Пытали 11-летнего мальчика: в Одессе суд арестовал двоих подростков

13:12, 25 декабря 2019
Общество
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Одного подростка суд отправил под домашний арест, другого - в СИЗО / zik.ua

Читайте такжеНадели на голову мешок и несколько часов избивали: сотрудники СБУ пытали задержанногоКак сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, мера пресечения 16-летним учащимся избрана вчера, 24 декабря.

Оба учащихся профессионального лицея в съемной квартире в присутствии других несовершеннолетних избили мальчика и под угрозой применения физического насилия заставили его полностью раздеться.

«Один помещен под домашний арест, другой – в СИЗО», - отметили в полиции.

Представитель прокуратуры уточнил, что в следственный изолятор на 2 месяца отправлен подросток, который уже является фигурантом двух уголовных производств, открытых по фактам кражи и грабежа.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в городе Килия Одесской области двое подростков избили 11-летнего мальчика, заставили раздеться и, сделав видеозапись издевательств, растиражировали его в социальных сетях. После этого ребенок отказался посещать школу.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Килийского отделения полиции (ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины).

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Теги: #новости Украины#Одесапогода в Одессе