Покушение на "Мультика" в Николаеве: нападавший был в маске

Злоумышленника описали лишь по телосложению и одежде.

Злоумышленник, который совершил покушение на николаевского бизнесмена Михаила Титова, был замечен простыми прохожими, однако описать его никто не смог, из-за карантинных мер.

"Близкие и друзья Михаила Николаевича Титова собрали фонд, чтобы была возможность заплатить людям за информацию, которая могла бы способствовать раскрытию преступления. Возможно, у водителей сохранились какие-то видеозаписи. Полиция думает, что стрелок был один. Карантин также способствовал совершению преступления, так как преступник находился в медицинской маске и это не вызывало ни у кого никаких подозрений. И даже те, кто его видел, распознать какие-то приметы не смог", - заявил адвокат Сергей Войченко, представляющий интересы Михаила Титова, сообщают "Новости-N".

Адвокат убежден, что даже если бы его увидели правоохранители, то в условиях карантина к нему никаких вопросов не возникло бы. Было бы больше вопросов, если бы он был без маски.

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По словам свидетелей, стрелок был крепкого телосложения, рост – примерно 170 см, на нем была кепка, которую он насунул на глаза, а на лице – медицинская маска черного цвета, в руках он нес спортивную сумку.

Также адвокат отметил, что преступник выжидал Титова из своего "тайника". Полиция обнаружила на месте покрывало.

Остается пока неясным, каким образом стрелок попал на технический этаж пятиэтажного дома, но это должно выяснить следствие.

Как сообщал ранее УНИАН, покушение на Михаила Титова – известного как авторитет "Мультик" – совершили днем 6 апреля. Он получил сквозное пулевое ранение в шею и челюсть. Только благодаря тому, что охрана буквально за несколько минут доставила раненого в больницу "скорой", его удалось спасти.

По оценке врачей, он потерял около 3 л крови и в больницу был доставлен в состоянии геморрагического шока. После того, как врачи стабилизировали состояние, бригада челюстно-лицевых хирургов провела операцию, в ходе которой ушили поврежденные кровеносные сосуды.

Состояние Титова расценивается как стабильно тяжелое. Он находится в реанимации.

Полицейским удалось обнаружить оружие, из которого совершили покушение, – на техническом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Севастопольской, 47, в Николаеве нашли, по предварительным данным, автоматическую винтовку типа ВСС "Винторез".