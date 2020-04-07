В Ривненской области к 7 годам приговорили педофила

Мужчина совершил развратные действия в отношении своей 13-летней падчерицы.

Решением Ривненского районного суда к 7 годам лишения свободы приговорен 54-летний мужчина за растление малолетней падчерицы.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненской области, соответствующее решение суд принял 6 апреля.

Отмечается, что в суде прокурором доказано, что мужчина в декабре 2018 года воспользовавшись беспомощным состоянием малолетней, совершил развратные действия в отношении своей 13-летней падчерицы.

«Приговором Ривненского районного суда лицо признано виновным по ч.2 ст.156 УК Украины и назначено основное наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет и дополнительное наказание - запрет на 3 года заниматься любой деятельностью, связанной с уходом, содержанием и воспитанием несовершеннолетних», - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что на настоящее время приговор суда в законную силу не вступил. До его вступления в законную силу обвиняемый находится под стражей.