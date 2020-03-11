Шалости с огнем: на Днепропетровщине ребенок погиб в огне, еще двое пострадали

Огнем повреждены вещи домашнего обихода на площади 2 квадратных метра.

В Днепропетровской области во время пожара в частном жилом доме один ребенок погиб, двое госпитализированы.

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Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, пожар возник 11 марта в 00:12 в г. Верховцево.

В результате пожара погиб ребенок 2014 года рождения и еще двоих детей (2016 и 2019 годов рождения) госпитализированы в больницу.

«Огнем повреждены вещи домашнего обихода на площади 2 квадратных метра. Подразделения ГСЧС не привлекались. Предварительная причина - детские шалости с огнем», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Днепропетровской области в результате пожара ночью погибли две женщины, еще одного человека удалось спасти.