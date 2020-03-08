Украинец пытался нелегально ввезти в Украину полмиллиона евро и 240 тысяч долларов (видео)
Гражданин Украины пытался ввезти в страну незадекларированные полмиллиона евро и около 240 тыс. долларов.
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Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы.
Отмечается, что 7 марта из Польши в Украину через автомобильный пункт пропуска "“Угринив" следовал 37-летний гражданин Украины.
"При осуществлении погранично-таможенных процедур пограничники заметили нервозное поведение водителя и решили углубленно осмотреть микроавтобус "Mersedes", в которым ехал наш соотечественник", - говорится в сообщении.
При осмотре в салоне автомобиля и личных вещах мужчины пограничники обнаружили несколько полиэтиленовых пакетов, в которых находились 500 тыс. евро и около 240 тыс. долларов США.
Таким образом, из-за нарушения таможенного законодательства соответствующие средства были изъяты.