Украинец пытался нелегально ввезти в Украину полмиллиона евро и 240 тысяч долларов (видео)

Пограничники заметили нервозное поведение водителя микроавтобуса и решили провести углубленный осмотр.

Гражданин Украины пытался ввезти в страну незадекларированные полмиллиона евро и около 240 тыс. долларов.

Читайте такжеКонтрабандисты пытались переправить из Украины в Румынию тысячи медицинских масок (фото)

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Отмечается, что 7 марта из Польши в Украину через автомобильный пункт пропуска "“Угринив" следовал 37-летний гражданин Украины.

"При осуществлении погранично-таможенных процедур пограничники заметили нервозное поведение водителя и решили углубленно осмотреть микроавтобус "Mersedes", в которым ехал наш соотечественник", - говорится в сообщении.

При осмотре в салоне автомобиля и личных вещах мужчины пограничники обнаружили несколько полиэтиленовых пакетов, в которых находились 500 тыс. евро и около 240 тыс. долларов США.

Таким образом, из-за нарушения таможенного законодательства соответствующие средства были изъяты.