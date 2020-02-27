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Столкновения на "Барабашова": неизвестные применили пиротехнику и слезоточивый газ - полиция

13:42, 27 февраля 2020
Происшествия
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Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ / фото: полиция Харьковской области

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Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

«Сегодня на территории рынка «Барабашово» произошли столкновения между частными предпринимателями и охранниками торгового центра. Неизвестные лица применили пиротехнику и слезоточивый газ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан на территории торгового центра находятся наряды полиции, следственно-оперативные группы, спецназовцы, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Также на месте происшествия находится руководство ГУНП в Харьковской области и Управление превентивной деятельности, которые координируют работу служб и подразделений полиции по урегулированию конфликтной ситуации на рынке.

Фото: полиция Харьковской области

Как сообщал УНИАН, на одном видеоролике видно, как люди в темно-зеленой форме преграждают путь предпринимателям, мужчина с пистолетом в руках кричит женщине «не провоцировать», слышны звуки выстрелов и взрывов.

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