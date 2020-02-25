В Житомире киберполицейский требовал взятку в биткоинах

Следователи считают, что подозреваемый требовал от местного жителя $5 тысяч за закрытие дела о распространении порнографии.

Сотрудники СБУ задержали сотрудника структурного подразделения Департамента киберполиции НПУ, который подозревается в вымогательстве взятки за закрытие уголовного производства.

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Как сообщается на сайте СБУ, следователи считают, что киберполицейский требовал от местного жителя $5 тысяч за непривлечение его к ответственности за распространение порнографии. За эту сумму полицейский обещал фигуранту дела обеспечить «нужное» заключение компьютерно-технической экспертизы.

Чтобы избежать разоблачения, подозреваемый сначала предложил перечислить средства в биткоинах на электронный кошелек. Однако, из-за длительности этой процедуры, он, наконец, согласился получить взятку в гривневом эквиваленте частями на банковский счет своего знакомого.

Правоохранители задержали офицера в центре Житомира, сразу после зачисления на карточку первого «транша» – 24 тысяч гривень.

Задержанному объявлено о подозрении. Проверяется информация о причастности к противоправной деятельности других полицейских.

Ранее сообщалось, что киберполиция закрыла сеть онлайн-кинотеатров.